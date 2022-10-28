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Сегодня, 13:30

Романцев: «Абаскалю удалось заставить футболистов «Спартака» поверить в себя»

Александр Львов
Обозреватель
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил прогресс красно-белых при испанском тренере Гильермо Абаскале, а также отметил появление в составе молодых воспитанников.

«Абаскаль сумел за относительно небольшой срок заставить футболистов поверить в себя. Уж как это удалось — его профессиональный секрет. Но то, что после двух поражений подряд, от «Зенита» и «Ростова», команда не посыпалась, а встала на ноги и заиграла, говорит о первых признаках появления у нее победного характера. Пример тому — матч в Нижнем, в котором спартаковцы уступали в счете, но вырвали победу. А провалив первый тайм с ЦСКА, после перерыва смогли развернуть игру в свою сторону. Я уже говорил, что у Абаскаля подобрался крепкий состав во главе с опытными Джикией, Промесом, Соболевым, Николсоном. Похоже, компанию им сможет составить и нестандартный в решениях Зиньковский. При этом испанец не забывает и о молодежи. С «Химками» дал возможность показать себя Денисову, Маслову, Классену, Пруцеву, Зорину, Мелешину. Самому старшему из них 22 года, а Зорину с Мелешиным, отец которого играл у меня, по 18. И сын Алексея — одна из надежд завтрашнего «Спартака». Не хочу обсуждать тему реальности соперничества с «Зенитом» в этом сезоне. Но готов повторить еще раз — нынешний «Спартак» вполне способен завершить чемпионат в призерах», — сказал Романцев.

Леонид Слуцкий и&nbsp;Евгений Гинер в&nbsp;ЦСКА. «Для меня Гинер — пример отношения к тренерам». Романцев — о дерби, Соболеве и «Зените»

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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