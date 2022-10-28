Романцев: «Абаскалю удалось заставить футболистов «Спартака» поверить в себя»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил прогресс красно-белых при испанском тренере Гильермо Абаскале, а также отметил появление в составе молодых воспитанников.

«Абаскаль сумел за относительно небольшой срок заставить футболистов поверить в себя. Уж как это удалось — его профессиональный секрет. Но то, что после двух поражений подряд, от «Зенита» и «Ростова», команда не посыпалась, а встала на ноги и заиграла, говорит о первых признаках появления у нее победного характера. Пример тому — матч в Нижнем, в котором спартаковцы уступали в счете, но вырвали победу. А провалив первый тайм с ЦСКА, после перерыва смогли развернуть игру в свою сторону. Я уже говорил, что у Абаскаля подобрался крепкий состав во главе с опытными Джикией, Промесом, Соболевым, Николсоном. Похоже, компанию им сможет составить и нестандартный в решениях Зиньковский. При этом испанец не забывает и о молодежи. С «Химками» дал возможность показать себя Денисову, Маслову, Классену, Пруцеву, Зорину, Мелешину. Самому старшему из них 22 года, а Зорину с Мелешиным, отец которого играл у меня, по 18. И сын Алексея — одна из надежд завтрашнего «Спартака». Не хочу обсуждать тему реальности соперничества с «Зенитом» в этом сезоне. Но готов повторить еще раз — нынешний «Спартак» вполне способен завершить чемпионат в призерах», — сказал Романцев.