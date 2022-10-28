Ирисметов: «Спартак» не мог меня звать спортивным директором, я слабо знаком с российским рынком»

Ирисметов отреагировал на слухи о том, что он мог занять пост спортивного директора «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Жафар Ирисметов рассказал, может ли он вернуться в московский клуб на должность спортивного директора.

«Могу сказать, что, как и вы, знаю только о слухах. Друг оттуда звонил, тоже спрашивал — правда или нет? Футбольные люди понимают, что они не могли меня звать спортивным директором, потому что с российским рынком футболистов я слабо знаком. Знаю игроков из состава грандов, кого смотрю — «Зенит» или «Динамо». Но чтобы стать спортивным директором «Спартака» я должен все знать про российский футбол», — цитирует Иресметова Metaratings.ru.

В сентября пост спортивного директора «Спартака» занял англичанин Пол Эшуорт. Лука Каттани покинул эту должность в московском клубе в середине июля.