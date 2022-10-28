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Сегодня, 13:40

Ирисметов считает, что сейчас Урунову нужно наверстать все, что он упустил в других командах

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Бывший футболист сборной Узбекистана Жафар Ирисметов поделился мнением о причинах последних неудач Остона Урунова.

«Я ранее говорил, что такие деньги в его возрасте — не очень хорошо. Помните, он не хотел уходить из «Спартака»? Тогда я сказал, что, если Урунов выберет деньги, то перечеркнет карьеру. То же самое и сейчас — он должен наверстать все то, что упустил в прежних командах», — приводит слова Ирисметова Metaratings.ru.

25 октября «Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым, который перешел в клуб в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что расторжение соглашения с игроком не является инициативой клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/irismetov-takie-dengi-v-vozraste-urunova-eto-ne-ochen-khorosho-1397447/
Остон Урунов
Футбол
ФК Урал
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

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 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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