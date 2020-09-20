Роман Березовский: «Матч с «Ахматом» будет во многом определяющим для Новикова»

Бывший голкипер и тренер «Динамо» Роман Березовский поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых с «Ахматом».

— Думаю, что футболистам «Ахмата» будет очень тяжело, — сказал Березовский «Известиям». — Игроки «Динамо» будут сверхмотивированными, постараются как можно быстрее реабилитироваться. Это точно. Если бело-голубые вновь потерпят неудачу, тогда вопрос о смене тренера будет обсуждаться гораздо серьезнее. На данный момент, насколько я понимаю, в клубе доверяют Новикову. Но матч с «Ахматом» будет во многом определяющим для главного тренера. (Тимур Ганеев)