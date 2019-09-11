Роман Бабаев: «Вариант вернуть Думбья даже не рассматривался. По Мусе такие мысли приходили, но это нереально»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб не рассматривает вариант возвращения нападающего Сейду Думбья. Также армейцы не думают возвращать Ахмеда Мусу. Думбья летом присоединился к «Сьону», а Муса играет в аравийском «Аль-Насре».
— Не думали о том, чтобы вновь позвать в ЦСКА Сейду Думбья, который остался без клуба? В каком бы состоянии он ни был, в вашей команде ивуариец всегда преображался.
— Мы в свое время возвращали и Вагнера, и Думбья, и Мусу. Но как правило результат дает то, что хорошо продумано и проанализировано. То есть нужно в первую очередь основываться на разуме, а не на эмоциях. Конечно, все тоскуем по временам, когда футболисты, которых назвал, выступали за нас. Но жить прошлым — неправильно, это путь в никуда.
Физиологические процессы никто не отменял. Мы все не молодеем. Имели представление о нынешней форме Думбья. Даже если бы он выходил на поле на 10-15 минут или через матч, больше было бы разочарования от его игры. И это неправильно — ни по отношению к клубу, ни по отношению к самому игроку. Все-таки хочется, чтобы Сейду запомнили на коне, а не на щите. Так что этот вариант даже не рассматривался.
— А вариант с Мусой?
— По Мусе такие мысли приходили, но это нереально. Нужно учитывать финансовые условия его нынешнего личного контракта. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)