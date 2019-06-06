Роман Бабаев: "У команд, которые выходят в РПЛ должны быть финансовые гарантии. Если нет, мы готовы потерпеть и 16 команд"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после заседания представителей клубов РПЛ рассказал о планируемом расширении РПЛ до 18 команд.

– Действительно ли приняли расширение лиги до 18 команд?

– Говорить о том, что приняли расширение не совсем корректно, – сказал Бабаев. – Мы будем его принимать на Исполкоме РФС. Мы обсуждали этот вопрос с коллегами, абсолютное большинство клубов высказалось "за" расширение до 18 команд, но с оговорками. В частности, позиция ЦСКА полностью совпадает с этой, а именно должны быть уверены, что команды, которые пополнят премьер-лигу будут готовы с точки зрения инфраструктуры, потому что прошли тот период, когда болельщики приходили на старые некомфортные стадионы, иногда даже не очень безопасны для жизни и здоровья.

Хочется, чтобы после ЧМ мы привыкали к хорошему, а не возвращались к плохому. Должны быть такие финансовые и инфраструктурные гарантии у команд, которые выходят в РПЛ, при отсутствии таковых, считаем, что лучше потерпеть и остаться в рамках 16 команд. В течение двух недель проработаем решение и сообщим результат. (Александр Рогулев)

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