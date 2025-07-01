Футбол
1 июля, 15:51

Бабаев — об уходе Николича из ЦСКА: «Был шокирован, никаких сигналов не было»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после общего собрания РПЛ прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера.

— Когда Марко Николич вам сообщил об уходе из ЦСКА, это стало для вас шоком? Или были какие-то сигналы до этого?

— Конечно, был шокирован. Не я один, а каждый работник клуба. Никаких сигналов до этого не было.

— Как бы вы охарактеризовали уход Николича?

— Я могу его еще раз поблагодарить за сезон. Но оно очень обидно, когда вот так уходит главный тренер после успешного сезона и составления планов на будущее. Если человек называет как основную причину ухода семью, то здесь нельзя осуждать. Просто чувство обиды, что так случилось.

— Но кажется, что Марко договаривался с АЕК, когда работал с ЦСКА.

— Я уверен, что он не договаривался. Наверное, было общения с греческим клубом, учитывая хорошие отношения со спортивным директором Рибалтой. Но это перевернутая страница. Благодарим и не бросаем камни в спину.

Сербский специалист возглавлял ЦСКА с июня 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. После ухода Николича из ЦСКА новым главным тренером московской команды стал швейцарец Фабио Челестини.

ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Роман Бабаев
  • URMA

    У всех прямо голубые глаза по уходу Николича. Такого просто в жизни не бывает. Были причины для ухода,уверен. Но не те,которые озвучил тренер. Семья, это причина,которую применяют,когда тренер уже не видит поддержку. Или отсутствие перспективы для спортивного роста. Тем более решение было принято за несколько дней. Мою версию подтверждает тот факт,что до сих пор у ЦСКА нет качественного усиления. Какие то слухи,какие то переговоры,а дел нет. А те,которые озвучены,это явно не тот контингент,который решает чемпионские задачи. Ладно,будем посмотреть. Жаль,что клуб ЦСКА сейчас представляет собой не тот уровень,какой был у него раньше.

    01.07.2025

    • Алаев — о скандалах в футболе: «Не стоит кричать, что это позор, и ставить клеймо»

    Заболотный обратился к болельщикам «Спартака» после перехода
