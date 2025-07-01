Бабаев — об уходе Николича из ЦСКА: «Был шокирован, никаких сигналов не было»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после общего собрания РПЛ прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера.

— Когда Марко Николич вам сообщил об уходе из ЦСКА, это стало для вас шоком? Или были какие-то сигналы до этого?

— Конечно, был шокирован. Не я один, а каждый работник клуба. Никаких сигналов до этого не было.

— Как бы вы охарактеризовали уход Николича?

— Я могу его еще раз поблагодарить за сезон. Но оно очень обидно, когда вот так уходит главный тренер после успешного сезона и составления планов на будущее. Если человек называет как основную причину ухода семью, то здесь нельзя осуждать. Просто чувство обиды, что так случилось.

— Но кажется, что Марко договаривался с АЕК, когда работал с ЦСКА.

— Я уверен, что он не договаривался. Наверное, было общения с греческим клубом, учитывая хорошие отношения со спортивным директором Рибалтой. Но это перевернутая страница. Благодарим и не бросаем камни в спину.

Сербский специалист возглавлял ЦСКА с июня 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. После ухода Николича из ЦСКА новым главным тренером московской команды стал швейцарец Фабио Челестини.