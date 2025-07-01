Алаев — о скандалах в футболе: «Не стоит кричать, что это позор, и ставить клеймо»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал количество скандалов вокруг лиги в межсезонье.

— На своей первой пресс-конференции в качестве главы РПЛ вы говорили, что хотите навести порядок в РПЛ, а разве происходящее сейчас не позор и беспорядок?

— Определенная турбулентность присутствует. Но не стоит кричать, что это позор, и ставить клеймо. Давайте спокойно разберемся. Наша общая задача — пройти этот этап.

— В чем суть стратегии лиги?

— Единогласно мы приняли проект стратегии. После этого мы презентуем. Мы рады, что все клубы нас в этом поддержали. Все клубы приняли этот проект, — сказал Алаев.

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ в сезоне-2025/26. Позже деятельность клуба была приостановлена. Подмосковную команду в высшем дивизионе заменил «Пари НН», который перед этим уступил в стыковых матчах «Сочи».

Позже стало известно об аресте совладельца и генерального директора «Торпедо», которое в прошедшем сезоне вышло в РПЛ из Мелбет-Первой лиги.