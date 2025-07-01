Бабаев — о будущем «Торпедо»: «Хотелось бы, чтобы решение приняла до начала лиги»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после общего собрания РПЛ прокомментировал ситуацию с «Торпедо» после ареста совладельца клуба Леонида Соболева.

Правоохранители задержали Соболева 20 июня. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении него и директора «Торпедо» Скородумова, которых подозревают в попытке подкупа судьи.

— Обсуждалась ли ситуация «Торпедо» на общем собрании?

— Хотелось бы, чтобы решение приняли до начала лиги. Самый негативный сценарий — отстранение. В таком случае остается 15 команд — такого допустить нельзя. Коллеги выразили общее мнение, чтобы это решение было принято до старта сезона.

— Как относитесь к возможному расширению РПЛ?

— Один из коллег предложил эту тему, но не было обсуждения. Мы пока не готовы, на мой личный взгляд. Не уверен, что сейчас время для расширения.

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вышло в РПЛ.