1 июля, 15:45

ЦСКА намерен обжаловать решение CAS по делу Влашича в Швейцарском арбитражном суде

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после общего собрания РПЛ прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворить апелляцию «Вест Хэма» по делу полузащитника Николы Влашича.

— Насколько ваш шокировало решение CAS по Влашичу?

— Меня уже ничего не шокирует в отношении лозунга «Спорт — вне политики». Его можно смело хоронить. В моем понимании, его больше нет, потому что большая часть европейского мира демонстрирует нам, что это история и что спорт уже в политике. Меня удивило решение CAS в том ключе, что буквально месяц назад в аналогичной ситуации, когда ЦСКА выступал ответчиком, не увидели никаких сложностей у российской стороны с платежами. Если резюмировать, то получается, что россияне платить должны, а нам — нет.

— Какие ваши действия сейчас?

— Будем обжаловать данное решение в Швейцарском арбитражном суде. Мы понимаем, что шансов немного, но мы не намерены отступать.

27-летний хорват выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В составе армейцев хавбек провел 108 матчей, забил 33 мяча и отдал 21 результативную передачу.

ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
  • Ралпачан Фляйшманъ

    Ну после того, как неправильный допинг Валиевой стал забавной шалостью и безделкой Синера... и пишитя, и звонитя, и судитесь. Зато наши Интуитивный и Коридорный на оптимизме, одни знаки и намеки.

    01.07.2025

  • 1 JAMAL

    Пока капаиталисты делают страну всё слабее, неуважение к русским будет лишь наростать.

    01.07.2025

  • gan75

    Ну лишних денег много, дерзайте. Результат немного предсказуем с западным независимым правосудием...

    01.07.2025

