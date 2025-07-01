ЦСКА намерен обжаловать решение CAS по делу Влашича в Швейцарском арбитражном суде

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после общего собрания РПЛ прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворить апелляцию «Вест Хэма» по делу полузащитника Николы Влашича.

— Насколько ваш шокировало решение CAS по Влашичу?

— Меня уже ничего не шокирует в отношении лозунга «Спорт — вне политики». Его можно смело хоронить. В моем понимании, его больше нет, потому что большая часть европейского мира демонстрирует нам, что это история и что спорт уже в политике. Меня удивило решение CAS в том ключе, что буквально месяц назад в аналогичной ситуации, когда ЦСКА выступал ответчиком, не увидели никаких сложностей у российской стороны с платежами. Если резюмировать, то получается, что россияне платить должны, а нам — нет.

— Какие ваши действия сейчас?

— Будем обжаловать данное решение в Швейцарском арбитражном суде. Мы понимаем, что шансов немного, но мы не намерены отступать.

27-летний хорват выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В составе армейцев хавбек провел 108 матчей, забил 33 мяча и отдал 21 результативную передачу.