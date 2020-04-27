Роман Бабаев: «Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности!»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что клуб не продлит контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

— Не понимаю, зачем СМИ тиражируют непроверенную информацию?! Это некорректно! — сказал Бабаев. — Зачем нагнетать ситуацию?

— Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности?

— Да, не соответствует. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону...

— Контракт с Гончаренко будет продлен?

— Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно. Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим. Не понимаю почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи?

— Кредит доверия к Гончаренко сохраняется?

— Кредит доверия — избитая фраза. Просто есть работа, есть понимание общей ситуации, целей. Конечно, все мы хотим — Виктор Михайлович в первую очередь, руководство клуба, команда — занимать место выше того, на котором мы сейчас идем. Но на контракт это никак не влияет. Мы договаривались. Есть понимание, что нужно доделать работу, а потому уже делать выводы. (Виталий Айрапетов)