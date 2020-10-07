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Роман Авдеев: «Пропишем в контрактах футболистов и тренеров «Торпедо» премиальные за выход в РПЛ»

19:24
Роман Авдеев. Фото ФК «Торпедо».
Роман Авдеев. Фото ФК «Торпедо».
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Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев сказал, что клуб ставит задачу пробиться в Тинькофф российскую премьер-лигу. Он отметил, что в контрактах игроков будут прописаны премиальные за выход в РПЛ.

«Мы пропишем в контрактах футболистов и тренеров «Торпедо» премиальные за выход в премьер-лигу, — цитирует Авдеева официальный сайт клуба. -Премиальные будут за первые четыре места. За первое и второе места будут такие же премиальные, как за третье и четвертое, если выигрываем стыки.

Я приехал на базу и сказал команде, что жду побед и выхода в РПЛ. Если по спортивному принципу мы выйдем в РПЛ, то пойдем и будем в ней участвовать. Мне всегда казалось, что задача «выигрывать в каждом матче» подразумевает первую строчку в турнирной таблице и дальнейший выход в премьер-лигу.

Если надо будет увеличить бюджет — мы увеличим. Точную цифру, на которую увеличится бюджет, я смогу назвать в конце зимнего трансферного окна".

«Торпедо» занимает седьмое место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 22 очка в 13 играх.

Дополнительная информация:

https://www.torpedo.ru/news/41518/

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