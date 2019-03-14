Роман Асхабадзе: "Кононов сам "загнал себя в угол" заявлениями о спартаковском стиле"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе считает,что нынешний главный тренер красно-белых Олег Кононов поступил недальновидно, заявив, что будет прививать команде фирменный игровой стиль.

- Некоторые специалисты и болельщики так и не поняли, почему последние 15 минут с "Динамо" "Спартак" играл на отбой. Разделяете этот скепсис?

– Я спокойнее отнесся к ситуации. Просто, думаю, тренерский штаб во главе с Кононовым "загнал себя в угол" своими высказываниями о возвращении спартаковского стиля, только атакующей игры, постоянном прессинге и так далее. Вот в матче с "Динамо" этого не было.

- Действительно.

-Так вот если бы тренеры изначально не делали подобных заявлений в прессе, в разговоре с болельщиками, а планомерно шли бы к своей цели, то сейчас обсуждения концовки игры с "Динамо" не возникло бы. Полагаю, тренерский штаб и команда испытывают излишний прессинг именно из-за громогласно заявленных целей по игре команды.

- Кононова, наверное, еще долго будут сравнивать с Каррерой. Что ему нужно сделать, чтобы избавиться от этих параллелей?

– Рецепт один. Выигрывать. Нужен только результат, который, к сожалению, на данный момент себя уже не оправдывает. Имею в виду вылет из Кубка России. Эта задача не выполнена. Любой тренер в "Спартаке" испытывает серьезный прессинг. Любой!

Но вот когда в "Спартак" пришел Каррера, он, в отличие от Кононова, не говорил, что вернет команде фирменный стиль. Итальянец просто планомерно трудился и добился результата. Привел красно-белых к чемпионству, его носили на руках.

– Вновь приходится вернуться к словам Кононова?

– С его стороны было немного недальновидно вот так высказываться, тем самым удваивая давление на себя со стороны критиков, скептиков, болельщиков. И теперь вот эти люди имеют полное право предъявлять претензии тренеру. Возвращаясь к матчу с "Динамо", замечу следующее. Если бы "Спартак" так победил при Каррере, который, как я уже заметил, ничего не декларировал, никакой критики не возникло бы. А теперь все скептики получают возможность высказываться о концовке дерби. Почему? Потому что тренерский штаб Кононова спровоцировал их на такую вот реакцию. (Виталий Айрапетов)