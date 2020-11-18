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«Рома» интересуется спортивным директором «Зенита» Рибалтой

09:13
Хавьер Рибалта (в центре). Фото ФК «Зенит»
Хавьер Рибалта (в центре). Фото ФК «Зенит»
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«Рома» ищет нового спортивного директора, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира. Указано, что в числе кандидатов испанец Хавьер Рибалта. Он занимает аналогичную должность в «Зените».

Также итальянский клуб рассматривает кандидатуру Виктора Орты из «Лидса». Требования к кандидату — владения английским языком, международный опыт работы и умение находить молодые таланты. Ранее должность спортивного директора «Ромы» покинул Джанлука Петраки.

40-летний Рибалта стал спортивным директором «Зенита» в 2018 году. До этого он работал скаутом в «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе», «Милане» и «Торино».

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