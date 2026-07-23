Вендел — о российском паспорте: «Желание должно быть взаимным»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

— Думал о получении российского паспорта?

— Важно понять, имею ли я право на это. Такие решения принимаются не в одиночку — вопрос, который нужно обсуждать. Я считаю, что желание получить паспорт должно быть взаимным. Нужно понять, будет ли это хорошо и для меня, и для российского футбола, — сказал Вендел в интервью «СЭ».

В ноябре 2025 года Вендел продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2028/29. 28-летний бразилец выступает за сине-бело-голубых с октября 2020-го.