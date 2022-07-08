Родригао назвал переход в «Зенит» исполнением мечты
Новичок «Зенита» Родригао прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга.
«Спасибо, я очень рад! Думаю, это особенный момент в карьере каждого футболиста, это исполнение мечты. Хочу скорее познакомиться с партнерами по команде и приступить к работе, впереди большие цели и планы. Это большое счастье!
Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола. Надеюсь, что буду соответствовать высочайшим стандартам «Зенита» и смогу оправдать все ожидания», — цитирует пресс-служба клуба Родригао.
Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» в четверг, 7 июля. 26-летний бразилец подписал контракт по схеме «3+1».
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|Динамо
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|0
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|Краснодар
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|0
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|ЦСКА
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|0
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10
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11
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
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|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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