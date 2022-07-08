Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:10

Родригао назвал переход в «Зенит» исполнением мечты

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Новичок «Зенита» Родригао прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга.

«Спасибо, я очень рад! Думаю, это особенный момент в карьере каждого футболиста, это исполнение мечты. Хочу скорее познакомиться с партнерами по команде и приступить к работе, впереди большие цели и планы. Это большое счастье!

Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола. Надеюсь, что буду соответствовать высочайшим стандартам «Зенита» и смогу оправдать все ожидания», — цитирует пресс-служба клуба Родригао.

Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» в четверг, 7 июля. 26-летний бразилец подписал контракт по схеме «3+1».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-07-rodrigao-khochu-vnesti-svoy-vklad-v-istoriyu-zenita-.htm?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport%2Fstory%2FRodrigao_KHochu_vnesti_svoj_vklad_vistoriyu_Zenita--5c29ccfcfde039a40
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Сработает ли спартаковская антилогика? Рабинер — о предстоящих Суперкубке России и ретроматче
Бывший форвард «Краснодара» Ботхейм подписал контракт с «Салернитаной» на 4 года
Акинфеев — запасной, женщина-арбитр, Семин — болельщик: ЦСКА обыграл «Сочи»
Чалов после победы над «Сочи»: «ЦСКА будет готов к сезону»
Лукин о победе над «Сочи»: «Не в первый раз выходил в стартовом составе, но волновался»
Мелкадзе назвал существенной потерей уход защитника «Сочи» Родригао в «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чалов после победы над «Сочи»: «ЦСКА будет готов к сезону»

Родригао объяснил, почему выбрал номер 55 в «Зените»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости