Родригао назвал переход в «Зенит» исполнением мечты

Новичок «Зенита» Родригао прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга.

«Спасибо, я очень рад! Думаю, это особенный момент в карьере каждого футболиста, это исполнение мечты. Хочу скорее познакомиться с партнерами по команде и приступить к работе, впереди большие цели и планы. Это большое счастье!

Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола. Надеюсь, что буду соответствовать высочайшим стандартам «Зенита» и смогу оправдать все ожидания», — цитирует пресс-служба клуба Родригао.

Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» в четверг, 7 июля. 26-летний бразилец подписал контракт по схеме «3+1».