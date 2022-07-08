Родригао объяснил, почему выбрал номер 55 в «Зените»

Новичок «Зенита» Родригао объяснил, почему будет выступать за команду под номером 55. Ранее он выступал за «Сочи» под 5-м номером.

«Вообще, этот выбор идет от номера 5, моего любимого номера. В «Зените» он уже занят Вильмаром Барриосом, и я решил взять 55-й, чтобы в нем было целых две пятерки. Это счастливое для меня число, с самого детства, и надеюсь, что оно принесет мне удачу в «Зените».

Моя цель — продолжать расти как футболист, делать все возможное, чтобы из года в год помогать команде и моим одноклубникам, вместе выполнять поставленные задачи и завоевывать титулы», — цитирует пресс-служба клуба Родригао.

Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» в четверг, 7 июля. 26-летний бразилец подписал контракт на три года с возможностью продления.