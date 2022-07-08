Родригао объяснил, почему выбрал номер 55 в «Зените»
Новичок «Зенита» Родригао объяснил, почему будет выступать за команду под номером 55. Ранее он выступал за «Сочи» под 5-м номером.
«Вообще, этот выбор идет от номера 5, моего любимого номера. В «Зените» он уже занят Вильмаром Барриосом, и я решил взять 55-й, чтобы в нем было целых две пятерки. Это счастливое для меня число, с самого детства, и надеюсь, что оно принесет мне удачу в «Зените».
Моя цель — продолжать расти как футболист, делать все возможное, чтобы из года в год помогать команде и моим одноклубникам, вместе выполнять поставленные задачи и завоевывать титулы», — цитирует пресс-служба клуба Родригао.
Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» в четверг, 7 июля. 26-летний бразилец подписал контракт на три года с возможностью продления.
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
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|0
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7
|Ахмат
|0
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|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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