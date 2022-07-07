Чалов после победы над «Сочи»: «ЦСКА будет готов к сезону»

Чалов заявил, что ЦСКА будет готов к старту сезона в РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

Чалов стал автором победного гола в ворота сочинцев.

— Готов ли ЦСКА сейчас к сезону?

— К сезону ЦСКА будет готов, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Чалов.

— Какие эмоции от гола на родном стадиона?

— Всегда отличные эмоции. Приятно забивать на родном стадионе.

Первый официальный матч в сезоне-2022/23 ЦСКА проведет 16 июля против «Урала» на своем поле. Начало игры — в 15.00 (мск).