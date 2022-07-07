Чалов после победы над «Сочи»: «ЦСКА будет готов к сезону»
Чалов заявил, что ЦСКА будет готов к старту сезона в РПЛ
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».
Чалов стал автором победного гола в ворота сочинцев.
— Готов ли ЦСКА сейчас к сезону?
— К сезону ЦСКА будет готов, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Чалов.
— Какие эмоции от гола на родном стадиона?
— Всегда отличные эмоции. Приятно забивать на родном стадионе.
Первый официальный матч в сезоне-2022/23 ЦСКА проведет 16 июля против «Урала» на своем поле. Начало игры — в 15.00 (мск).
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|Зенит
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|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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