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Чалов после победы над «Сочи»: «ЦСКА будет готов к сезону»

Чалов заявил, что ЦСКА будет готов к старту сезона в РПЛ
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

Чалов стал автором победного гола в ворота сочинцев.

— Готов ли ЦСКА сейчас к сезону?

— К сезону ЦСКА будет готов, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Чалов.

— Какие эмоции от гола на родном стадиона?

— Всегда отличные эмоции. Приятно забивать на родном стадионе.

Первый официальный матч в сезоне-2022/23 ЦСКА проведет 16 июля против «Урала» на своем поле. Начало игры — в 15.00 (мск).

Федор Чалов
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ФК ЦСКА (Москва)
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 - : -
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
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