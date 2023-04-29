Роднина заявила, что у нее нет ненависти к российскому футболу

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала об отношении к российскому футболу.

«У меня нет ненависти к российскому футболу — играют себе и пусть. Если людям нравится смотреть, то пожалуйста. Это выбор каждого», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

После 24 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. На втором месте — «Ростов» (49 очков). Замыкает тройку «Спартак» (48 очков).