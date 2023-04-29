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29 апреля, 15:42

Булыкин считает, что Дзюба для «Локомотива» не так важен

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы продления контракта нападающего Артема Дзюбы с железнодорожниками.

«Вопрос в деталях, нюансах и бонусах. Можно легко сделать среднюю зарплату, а остальное — за счет бонусов. Играет — получает, забивает — получает, команда выигрывает — получает еще больше. И за счет этих бонусов контракт можно хоть на пять лет сделать. Вопрос — чего хочет Артем. Если высокую зарплату, то тогда «1+1». Если играет, то его продлевают. Здесь много нюансов. Главное знать, как в Европе делают, чтобы футболист не терял мотивацию. К сожалению, у нас иногда дают такую зарплату, что футболист теряет мотивацию и может просто отрабатывать контракт, а не биться за зарплату. Не думаю, что Артем будет диктовать свои условия. Дзюба для «Локомотива» не так уж важен, еще и возраст. Поэтому клуб может делать что угодно, и Артем никак не может на это повлиять. У него возраст, большие запросы. Будут тяжелые переговоры, но всегда можно найти точки соприкосновения. Учитывая, что и Дзюба помог «Локомотиву», и для команды хорошо, когда есть лидер и на поле и в раздевалке. У «Локомотива» сейчас стратегия — воспитывать молодежь, поэтому Артему могут предложить контракт как «дядьке», но не такой, какой он хочет», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Дзюбу не устроили условия «Локомотива» в переговорах о продлении контракта.

Дзюба перешел в «Локомотив» зимой 2023 года. На его счету 6 голов и 4 результативные передачи в 7 матчах РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-dzyuba-dlya-lokomotiva-ne-tak-uzh-vazhen-artyomu-mogut-predlozhit-kontrakt-no-ne-takoi-kakoi-on-khochet-247140/
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

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Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

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Зенит

 8
И К Ж
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Гленн Бейл

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 24 1 4
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 15 1 2
Илья Кутепов

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