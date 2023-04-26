ЦСКА пошутил о словах дизайнера Лебедева про сложную навигацию стадиона

ЦСКА представил видео с шуткой на слова дизайнера Артемия Лебедева, адаптировав часть новогоднего ролика с участием актера Сергея Бурунова.

Ранее Лебедев раскритиковал систему навигации на домашнем стадионе армейцев — «ВТБ Арене».

По словам дизайнера, у него ушло много времени на то, чтобы понять, где находится нужный ему сектор. В частности, он перепутал вход под номером 11 со входом под номером 1.1.