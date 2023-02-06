Роднина ответила Зареме Салиховой и объяснила, почему Кокорин не сможет стать депутатом

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова супруги экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая предложила нападающему «Ариса» Александру Кокорину стать депутатом.

«Зарема предложила Кокорину стать депутатом? Она такая умница! Законов Российской Федерации не знает? У него судимость», — сказала Роднина «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.