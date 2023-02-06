Кавазашвили назвал «Спартак» единственной командой РПЛ с современными футболистами

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал единственное превосходство московского клуба над «Зенитом».

«У «Зенита» половина команды иностранцев. За счет кого им еще выигрывать? Это естественно. Они берут самых лучших за большие деньги. Эти игроки сильнее даже зенитовских россиян. Я уже говорил, без Малкома у «Спартака» было бы больше шансов побороться за чемпионство. «Спартак» — единственная команда в РПЛ с современным футболом. Абаскаль привил с первого дня в команде коллективный атакующий футбол. Это стратегия лучших европейских клубов. Это единственное превосходство «Спартака» над «Зенитом». Четкая коллективная игра в атаке. «Зенит» больше выходит за счет качеств их талантливых ребят. Они вывозят на индивидуальных качествах, поэтому я не могу у них кого-то даже отметить. Они не любят выполнять большой объем работы, но могут компенсировать это за счет техники. В «Спартаке» же сейчас выдающихся нет. Зато есть свои воспитанники», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» находится на втором месте (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).