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Президент «Урала» Иванов остался доволен ничьей в товарищеском матче с «Зенитом»

Алина Савинова
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 Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги товарищеского матча с «Зенитом» (1:1).

«Товарищеская игра — есть товарищеская игра. У нас не играли семь человек, у соперников — тоже был полуосновной состав. Тренеры смотрят на футболистов тут, да и все. Хорошая игра была, хороший спарринг. Все понравилось.

Больше половины ребят еще вчера вечером свои матчи играли. А играли по 90 минут. Движения немножко не хватало. Но для этого времени на сборах — это нормально вполне», — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

Обе команды находятся на тренировочных сборах в Дубае (ОАЭ).

Во вторник, 14 февраля, запланирован еще один товарищеский матч между «Зенитом» и «Уралом».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-urala-dovolen-nichey-v-tovarishcheskom-matche-s-zenitom-
Футбол
ФК Зенит
ФК Урал
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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