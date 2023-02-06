Президент «Урала» Иванов остался доволен ничьей в товарищеском матче с «Зенитом»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги товарищеского матча с «Зенитом» (1:1).

«Товарищеская игра — есть товарищеская игра. У нас не играли семь человек, у соперников — тоже был полуосновной состав. Тренеры смотрят на футболистов тут, да и все. Хорошая игра была, хороший спарринг. Все понравилось.

Больше половины ребят еще вчера вечером свои матчи играли. А играли по 90 минут. Движения немножко не хватало. Но для этого времени на сборах — это нормально вполне», — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

Обе команды находятся на тренировочных сборах в Дубае (ОАЭ).

Во вторник, 14 февраля, запланирован еще один товарищеский матч между «Зенитом» и «Уралом».