Гарибян стал первым игроком в истории, который вышел на замену и оформил дубль на «Газпром Арене»

Нападающий «Родины» Артур Гарибян стал первым футболистом в истории, которому удалось оформить дубль на «Газпром Арене» после выхода на замену, сообщила Opta.

В матче 3-го тура РПЛ форвард забил в ворота «Зенита» на 59-й и 65-й минутах и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Гарибян стал вторым футболистом в истории, оформившим дубль на «Газпром Арене» за команду, которая только поднялась в РПЛ из Первой лиги. До него это удавалось сделать лишь вингеру «Крыльев Советов» Денису Ткачуку в 2019 году.

Для «Родины» победа над «Зенитом» стала первой в РПЛ, команда набрала 3 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 6 очками занимает первую строчку.

В следующем туре «Родина» на своем поле сыграет с «Акроном», а петербуржцы дома сыграют с московским «Динамо».