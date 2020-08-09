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Допинг

Родченкова не остановить. Теперь он рассказал историю про врача в клубном футболе

12:55
Григорий Родченков. Фото The New York Times.
Григорий Родченков. Фото The New York Times.
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков сообщил новые данные о допинге в российском спорте. По его словам, такие случаи имели место и в российском футболе.

В интервью Mail on Sunday Родченков сказал, что бывший врач «Зенита» Сергей Пухов, которого называли «знахарем», имел «очень хороший практический опыт в применении допинга. По словам экс-главы Московской лаборатории, Пухов также работал был олимпийским врачом и был любимым доктором тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, известного многочисленными допинг-скандалами. В статье указано, что доктор работал с «Зенитом» с 2006 по 2017 год, а затем по неизвестной причине ушел.

Согласно автобиографии Родченкова, Пухов был также близким соратником Валерия Куличенко, которого информатор ВАДА описывает как куратора допинг-программы российской легкой атлетики.

«Сергей Пухов был связан с Куличенко, и он также был частью этой государственной группы по махинациям с допингом, — сказал Родченков. — И он прекрасно разбирается в схемах допинга, имеет очень хороший практический опыт. Так что он хороший пример «знахаря» в футболе».

В материале Mail on Sunday также упоминается фрагмент автобиографии экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена, который умер в 2019 году. Он писал, что Пухов колол ему некое вещество.

«Я понятия не имел, что мистер Пухов колол, но это работало! — писал Риксен. — Я получал невероятный заряд энергии. Никто из нас не сдал положительный тест на допинг, поэтому я не думал, что это что-то незаконно. Я говорил себе, что Пухов знает границы. В конце концов, он официальный врач олимпийской команды России».

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