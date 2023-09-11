Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Робсон согласился со словами Дзюбы о «Зените» Рио-Де-Жанейро: «Вспомните «Спартак». Все было нормально»

Робсон оценил слова Дзюбы о сравнении «Зенита» и Рио-Де-Жанейро из-за легионеров
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Легионеры «Зенита» Вендел, Дуглас Санто и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-нападающий «Спартака» Луис Робсон в интервью «СЭ» ответил на вопрос о словах нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о «Зените» Рио-Де-Жанейро.

«Можно, но ничего страшного в этом нет. Плохо ли это? Нет, ведь все зависит от результата. Если он есть, то все в порядке», — сказал Робсон «СЭ».

Также форвард рассказал об отношении к большому количеству бразильцев в «Зените».

«Это вопрос к руководству клуба — кому-то нравится, кому-то нет. Вспомните «Спартак», когда и в нем играли бразильцы. И все было нормально», — добавил Робсон.

В марте этого года Дзюба заявил, что решил уйти из «Зенита», потому что клуб стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.

Артем Дзюба
Луис Робсон Перейра да Силва (Робсон)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
В Швеции рассказали о негативных последствиях поддержки Украины
Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
В квасе выявили тройное превышение нормы алкоголя
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Сочи» — «Спартак», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
Источник: «Крылья Советов» выкупят Бабкина у «Локомотива»
Деменко прокомментировал слова агента Халка о лучших бразильцах в истории РПЛ
Шишкин: «С таким количеством пропущенных мячей «Спартак» сейчас находится там, где должен находиться»
Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: «Ждал бы смены чемпиона РПЛ»
Тарханов: «Тройка Черников — Сперцян — Кривцов — одна из сильнейших в РПЛ прямо сейчас»
Бояринцев: «Спартаку» не помешал бы еще один атакующий игрок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Робсон назвал проблему «Спартака» в текущем сезоне: «Долго раскачиваются»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости