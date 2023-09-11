Робсон согласился со словами Дзюбы о «Зените» Рио-Де-Жанейро: «Вспомните «Спартак». Все было нормально»

Экс-нападающий «Спартака» Луис Робсон в интервью «СЭ» ответил на вопрос о словах нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о «Зените» Рио-Де-Жанейро.

«Можно, но ничего страшного в этом нет. Плохо ли это? Нет, ведь все зависит от результата. Если он есть, то все в порядке», — сказал Робсон «СЭ».

Также форвард рассказал об отношении к большому количеству бразильцев в «Зените».

«Это вопрос к руководству клуба — кому-то нравится, кому-то нет. Вспомните «Спартак», когда и в нем играли бразильцы. И все было нормально», — добавил Робсон.

В марте этого года Дзюба заявил, что решил уйти из «Зенита», потому что клуб стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.