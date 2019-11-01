Роберто Розетти: «ВАР вмешивается только в случае явной ошибки»

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти пояснил, зачем нужен ВАР с точки зрения УЕФА. Напомним, что сегодня в Москве проходит семинар РФС «Основные принципы современного использования системы видеопомощи арбитрам ВАР».

— Это важнейший проект с точки зрения УЕФА. Но это проект для футбола, а не для арбитров. На первом месте стоит футбол. И важны правильные решения судей. И нужны квалифицированные судьи. Конечно же, на случай явной и очевидной ошибки нужны квалифицированные видеоарбитры. Но рефери должен принимать решение на поле вне зависимости, есть ВАР или нет.

ВАР вмешивается только тогда, когда повтор показывает наличие явной и очевидной ошибки. Мне очень нравится принцип «минимум вмешательства — максимум пользы». Футбол не совершенен. Достаточно 100-процентной безошибочности решений со стороны игроков, тренеров, судей нереально. ВАР помогает футболу, мы верим в это. Первоначальное решение принимает судья, и окончательное решение — он же. А видеоассистент должен задаваться вопросом, было ли решение рефери очевидным. (Александр Бобров)