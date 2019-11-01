Роберто Розетти: «Мы за то, чтобы окончательные решения принимал судья, а не тот, кто сидит неизвестно где»

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об особенностях использования ВАР в Англии, где арбитры не просматривают видеоповторы на мониторах, а доверяют тому, что увидел ВАР.

В этом сезоне в премьер-лиге не было ни одного подхода арбитра к монитору. Англичане поступают так с разрешения Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).

— И я, и УЕФА за то, что судья обязательно должен подойти к монитору и пересмотреть эпизод, если речь идет о субъективном восприятии. Речь также о честности. И мы не хотим, чтобы решения принимал тот, кто сидит неизвестно где. Решение должно оставаться за судьей в поле. Он должен все видеть, принять решение и объяснить его игрокам. (Александр Бобров)