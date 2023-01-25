Алексей Попов: «Не уверен, что Глушаков придется ко двору в «Нижнем Новгороде»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался о перспективах полузащитника Дениса Глушакова в «Нижнем Новгороде».

«Не знаю, нужны ли командам футболисты, которые физически не выдерживают весь матч. Не уверен, что Глушаков придется ко двору в «НН». Но тут многое зависит от него самого. Если он согласен умирать в обороне и действовать тактически грамотно, постоянно подстраховывать партнеров — тогда может и пригодится команде. Но я повторюсь, что не особо уверен, что Денису на это хватит физических кондиций. Игрок ротации, возможно», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Во вторник, 24 января, «Нижний Новгород» сообщил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В январе стороны расторгли контракт.