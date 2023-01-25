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Алексей Попов: «Не уверен, что Глушаков придется ко двору в «Нижнем Новгороде»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался о перспективах полузащитника Дениса Глушакова в «Нижнем Новгороде».

«Не знаю, нужны ли командам футболисты, которые физически не выдерживают весь матч. Не уверен, что Глушаков придется ко двору в «НН». Но тут многое зависит от него самого. Если он согласен умирать в обороне и действовать тактически грамотно, постоянно подстраховывать партнеров — тогда может и пригодится команде. Но я повторюсь, что не особо уверен, что Денису на это хватит физических кондиций. Игрок ротации, возможно», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Во вторник, 24 января, «Нижний Новгород» сообщил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В январе стороны расторгли контракт.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-ne-uveren-chto-glushakov-pridetsya-ko-dvoru-v-pari-nn
Денис Глушаков
Футбол
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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