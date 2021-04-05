Чемпионская гонка «Зенита» и «Спартака». Какой тренер нужен «Краснодару»? Что сможет дать ЦСКА Олич? Live «СЭ»

Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Вячеслав Короткин и Олег Кошелев и обсуждают главные футбольные события за неделю на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» в 21.00 (мск).

— Расклад в чемпионской гонке за шесть туров до конца;

— «Спартак» выиграл в Ростове впервые за 7,5 лет;

— Маслов — нефартовый или неумелый?

— Кто остановит «Локомотив» этой весной?

— Каким будет ЦСКА при Оличе?

— Динамовская молодежь продолжает побеждать;

— В какую сторону двигаться «Краснодару» после увольнения Мусаева?

— Куда из РПЛ уедет Хвича?