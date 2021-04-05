Чемпионская гонка «Зенита» и «Спартака». Какой тренер нужен «Краснодару»? Что сможет дать ЦСКА Олич? Live «СЭ»
13:00
Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Вячеслав Короткин и Олег Кошелев и обсуждают главные футбольные события за неделю на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» в 21.00 (мск).
— Расклад в чемпионской гонке за шесть туров до конца;
— «Спартак» выиграл в Ростове впервые за 7,5 лет;
— Маслов — нефартовый или неумелый?
— Кто остановит «Локомотив» этой весной?
— Каким будет ЦСКА при Оличе?
— Динамовская молодежь продолжает побеждать;
— В какую сторону двигаться «Краснодару» после увольнения Мусаева?
— Куда из РПЛ уедет Хвича?
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
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