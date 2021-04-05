Футболисты «Спартака» поздравили Федуна с 65-летием после победы над «Ростовом»

Игроки «Спартака» поздравили владельца клуба Леонида Федуна с днем рождения, записав видеобращение из самолета после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (3:2). Сегодня руководителю исполнилось 65 лет.

Федун приобрел Спартак в 2004 году. С тех пор клуб один раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, пять раз завоевывал серебряные медали чемпионата России и трижды пробивался в групповой турнир Лиги чемпионов.

Видео с поздравлением команды опубликовано в Instagram «Спартака».

«Леонид Арнольдович, с днем рождения вас. Думаю, ребята сделали прекрасный подарок. Берегите себя, будьте здоровы и новых побед нам всем, — сказал вратарь Артем Ребров от лица всей команды.

«С днем рождения, Леонид Арнольдович! Сегодня председателю совета директоров клуба Леониду Федуну исполняется 65 лет. Присоединяемся к поздравлениям команды, желаем вам семейного благополучия, крепкого здоровья, успехов в бизнесе и только положительных эмоций от игры любимых красно-белых!» — говорится также в сообщении в Instagram.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.