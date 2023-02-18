Генич поспорил с Глебовым, что «Ростов» не попадет в тройку по итогам чемпионата России

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» считает, что «Ростов» идет слишком высоко в чемпионате России.

«Короткой строкой: «Ростов» не забил ни одного мяча, два раза проиграл разгромно — 0:3 и 0:4. И сыграл со «Спартаком» 0:0. Уверен, что Карпина эти результаты не колышут. У команды есть проблемы с глубиной состава, это видно. Нет ни одного новичка, и перед сезоном не было кого-то, кого можно было бы вклинить в основной состав. У «Ростова» есть четкое понимание схемы, доведенное до автоматизма. Когда команда в форме и хорошо готова функционально — все замечательно. Но без новичков, свежей крови и конкуренции на дистанции будет трудно. Третье место, на котором сейчас идет «Ростов», — это слишком [высоко]. У команды есть отрыв от четвертого места, но я думаю, что она не удержится. Я даже с Глебовым поспорил, что «Ростов» не попадет в тройку. Спор на поход в баню», — сказал Генич «СЭ».

По итогам 17 туров чемпионата России «Ростов» с 35 очками идет на третьей строчке.