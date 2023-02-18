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Сегодня, 20:45

Генич поспорил с Глебовым, что «Ростов» не попадет в тройку по итогам чемпионата России

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» считает, что «Ростов» идет слишком высоко в чемпионате России.

«Короткой строкой: «Ростов» не забил ни одного мяча, два раза проиграл разгромно — 0:3 и 0:4. И сыграл со «Спартаком» 0:0. Уверен, что Карпина эти результаты не колышут. У команды есть проблемы с глубиной состава, это видно. Нет ни одного новичка, и перед сезоном не было кого-то, кого можно было бы вклинить в основной состав. У «Ростова» есть четкое понимание схемы, доведенное до автоматизма. Когда команда в форме и хорошо готова функционально — все замечательно. Но без новичков, свежей крови и конкуренции на дистанции будет трудно. Третье место, на котором сейчас идет «Ростов», — это слишком [высоко]. У команды есть отрыв от четвертого места, но я думаю, что она не удержится. Я даже с Глебовым поспорил, что «Ростов» не попадет в тройку. Спор на поход в баню», — сказал Генич «СЭ».

По итогам 17 туров чемпионата России «Ростов» с 35 очками идет на третьей строчке.

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ФК Ростов
Константин Генич
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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