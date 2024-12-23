Ринат Билялетдинов сравнил РПЛ и КХЛ

Российский тренер Ринат Билялетдинов сравнил уровень российского футбола с уровнем КХЛ.

«Я спокоен в этой ситуации. Мне наш чемпионат нравится все больше. Интрига, страсти полыхают. Телевизионная картинка, комментарии, обсуждение, все это нужно выводить на уровень КХЛ и поднимать свой футбол», — приводит слова Билялетдинова Vprognoze.ru.

Ранее глава РФС Александр Дюков заверил, что организация ждет возвращения России на международную арену в 2025 году.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.