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Сегодня, 21:50

Деменко: «Футбол в начале сезона РПЛ стал более открытым»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о том, что многие матчи РПЛ в текущем сезоне завершились с разгромным счетом.

«Сложно сказать, в чем причина такого количества разгромных побед. Например, «Ростов» удивил. Многие считали, что он даст бой «Зеииту», а в результате пропустил 5 мячей. Это стечение обстоятельств. Бывают матчи, когда все в ворота залетает.

Высокая результативность в чемпионате РПЛ — это хорошо. Футбол в начале сезона стал более открытым. На большое количество голов влияют индивидуальное мастерство игроков победивших и ошибки проигравших", — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В 3-м туре РПЛ «Зенит» победил «Ростов» (5:0), «Локомотив» обыграл «Ахмат» (5:0), а ЦСКА разгромил «Оренбург» (5:1).

Источник: Vprognoze
Максим Деменко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
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