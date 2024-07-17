Натхо: «Акинфеев — такая же легенда, как и Буффон»
Экс-полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо считает, что вратарь красно-синих Игорь Акинфеев является таким же легендарным голкипером, как итальянец Джанлуиджи Буффон.
«Акинфеев — такая же легенда, как и Буффон. Игорь мог уехать в Европу, но принял решение играть только за армейский клуб — это вызывает большое уважение. Безумно рад, что играл вместе с сильнейшим голкипером. Акинфеев — большая величина в футболе», — цитирует «РБ Спорт» Натхо.
38-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.
Источник: «РБ Спорт»
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