Баста: «Пьянич — это топ-усиление для ЦСКА»
Рэпер, президент «СКА-Ростов» и болельщик ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) поделился мнением о трансфере боснийского хавбека Миралема Пьянича в армейский клуб.
«Я рад, что Пьянич перешел в ЦСКА. Любое такое усиление для армейцев — это большой праздник для болельщиков. Пьянич же — это топ-усиление для ЦСКА», — цитирует Вакуленко Legalbet.
В сентябре ЦСКА подписал однолетнее соглашение с 34-летним боснийцем с возможностью продления еще на один сезон. Пьянич успел провести за московскую команду 2 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Источник: Legalbet
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|27
|
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|11
|8
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|1
|23-4
|26
|
4
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|11
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|20
|
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|2
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|
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|6
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|
11
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|2
|5
|4
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|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
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|11
|
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|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
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|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
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|1
|2
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