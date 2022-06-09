Тимофеев: «Чемпионский «Спартак» начал рушиться, когда в тренерский штаб команды пришел Рианчо»

Бывший полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассказал, почему в команде начались проблемы после чемпионства в 2017 году.

«В какой момент чемпионский «Спартак» начал рушиться? Когда в тренерский штаб пришел Рианчо. Он очень много брал на себя, чувствовал, как будто он главный, а не помощник. Это не нравилось ни игрокам, ни Каррере. Атмосфера тогда нарушилась.

В 2017 мы выиграли чемпионство. В следующем сезоне заняли третье место. Бронза — это плохой результат? Вот именно. Особенно учитывая, что мы до последнего тура сохраняли шанс на серебро. Нельзя говорить, что в «Спартаке» все начало рушиться сразу после чемпионства, раз мы были в топ-3. Напряженные отношения между Глушаковым и Каррерой начались раньше конца бронзового сезона. Соответственно, они вряд ли могли пагубно влиять на команду, раз «Спартак» взял бронзу. А уже в следующем сезоне пришел Рианчо. Тогда-то все и посыпалось», — приводит Sport24 слова Тимофеева.

Тимофеев — воспитанник «Спартака», с августа 2020 года он выступает за «Ахмат».

Рауль Рианчо работал в «Спартаке» с июня 2018 года. После увольнения Массимо Карреры в октябре того же года испанец исполнял обязанности главного тренера красно-белых до прихода Олега Кононова.