Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:26

Тимофеев: «Чемпионский «Спартак» начал рушиться, когда в тренерский штаб команды пришел Рианчо»

Бывший полузащитник «Спартака» Тимофеев считает, что проблемы в клубе начались после прихода Рианчо
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассказал, почему в команде начались проблемы после чемпионства в 2017 году.

«В какой момент чемпионский «Спартак» начал рушиться? Когда в тренерский штаб пришел Рианчо. Он очень много брал на себя, чувствовал, как будто он главный, а не помощник. Это не нравилось ни игрокам, ни Каррере. Атмосфера тогда нарушилась.
В 2017 мы выиграли чемпионство. В следующем сезоне заняли третье место. Бронза — это плохой результат? Вот именно. Особенно учитывая, что мы до последнего тура сохраняли шанс на серебро. Нельзя говорить, что в «Спартаке» все начало рушиться сразу после чемпионства, раз мы были в топ-3. Напряженные отношения между Глушаковым и Каррерой начались раньше конца бронзового сезона. Соответственно, они вряд ли могли пагубно влиять на команду, раз «Спартак» взял бронзу. А уже в следующем сезоне пришел Рианчо. Тогда-то все и посыпалось», — приводит Sport24 слова Тимофеева.

Тимофеев — воспитанник «Спартака», с августа 2020 года он выступает за «Ахмат».

Рауль Рианчо работал в «Спартаке» с июня 2018 года. После увольнения Массимо Карреры в октябре того же года испанец исполнял обязанности главного тренера красно-белых до прихода Олега Кононова.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-09-timofeyev-chempionskiy-spartak-nachal-rushitsya-kogda-v-trenerskiy-shtab-prishel-riancho
Артем Тимофеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Конфликт с Емельяненко, борьба с санкциями и поп-ММА. Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин подвел итоги перед выборами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бюджет «Краснодара» в 2023 году составит от 4,5 до 5 миллиардов рублей

Тимофеев: «Когда у Глушакова и Карреры начались напряги, это чувствовалось»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости