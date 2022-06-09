В «Краснодаре» рассказали о прекращении сотрудничества с Puma

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундкян рассказал о прекращении сотрудничества с Puma.

«В данный момент никакие контракты не расторгались. В этом сезоне контракт с Puma закончился. Не было необходимости расторгать. Ищем нового партнера», — заявил Фундкян.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 50 очков в 30 матчах.