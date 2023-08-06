РФС выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Мандрыкина

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря сборной России и ЦСКА Вениамина Мандрыкина.

О смерти Мандрыкина стало известно в воскресенье, 6 августа. Он скончался в возрасте 41 года.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Вениамина Мандрыкина», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

Голкипер завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП.