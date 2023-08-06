Мор считает отсутствие Осипенко основной причиной поражения «Ростова» от «Крыльев»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал поражение «Ростова» от «Крыльев Советов» (1:5) в 3-м туре РПЛ.

«У «Ростова» не было Осипенко в обороне. Я еще в прошлом сезоне говорил, с ним и без него — это две разные команды. Осипенко головой играет, партнерами командует, в отборе хорош, атаки начинает. Это важная причина, безусловно», — цитирует Мора «РБ Спорт».

В следующем туре «Ростов» на своем поле примет «Рубин». Игра пройдет в субботу, 12 августа.