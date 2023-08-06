Сестра Мандрыкина назвала причину смерти бывшего вратаря ЦСКА

Жанна Мандрыкина, сестра бывшего вратаря сборной России и ЦСКА Вениамина Мандрыкина назвала причину смерти футболиста.

В воскресенье, 6 августа стало известно, что Мандрыкин умер в возрасте 41 года.

«Он долго болел, особенно в последнее время. Появились боли, инфаркт обширный. В больницу его забрали сегодня. К сожалению, они ничем не смогли помочь уже. В приемный привезли. Там остановка сердца», — приводит РЕН ТВ слова Мандрыкиной.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

Голкипер завершил карьеру в ноябре 2010 году в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП. После аварии Мандрыкин был практически полностью парализован.