Против «Зенита» может сыграть дубль «Химок»

Как стало известно «СЭ», руководство «Химок» рассматривает вариант с отправкой второй команды на матч 25-го тура РПЛ против «Зенита». Этот вариант возможен в случае, если футболисты основной команды откажутся выходить на поле и продолжат бойкот.

Ранее стало известно, что футболисты основной команды подмосковного клуба два дня подряд проводят тренировку в тренажерном зале, вместо занятий на поле.

В среду, 16 апреля, команде представили нового главного тренера — Магомеда Адиева, однако клуб еще не объявил о его назначении официально.