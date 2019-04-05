18:18 | Футбол — РПЛ

РФС: система Fan ID вряд ли будет применяться в следующем сезоне

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Российский футбольный союз (РФС), скорее всего, не будет использовать систему идентификации и доступа зрителей (паспорт болельщика, Fan ID) во время внутренних российских соревнований в следующем сезоне. Ранее планировалась, что Fan ID будет внедрена с 1 июля.

- Сейчас у меня двоякое отношение к внедрению системы в российский футбол, хотя раньше я был категорически за. Кое-что изменилось, где-то я больше узнал про систему, поэтому так однозначно не стою на своем, - приводит ТАСС слова главы комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимира Маркина. - Во-первых, это очень затратное мероприятие, также мы можем потерять болельщиков, которые могут не найти времени, чтобы оформить и получить эти документы. Даже если система появится, ее нужно будет дорабатывать, вряд ли система будет применяться в следующем сезоне - очень мало времени на это.

Напомним, Fan ID применялась на чемпионате мира-2018 в России. Планируется, что она будет использоваться на матчах чемпионата Европы-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

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