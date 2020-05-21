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РФС рассматривал вариант доигровки чемпионата на нескольких стадионах

20:23
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РФС рассматривал вариант доигровки чемпионата на нескольких стадионах
Заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции объяснил, почему чемпионат будет доигрываться на своих стадионах.

— В Португалии чемпионат будет доигрываться только на половине из стадионов. Рассматривал ли РФС вариант усечения количества стадионов?

— Да, РФС, РПЛ и клубы рассматривали вариант, при котором чемпионат будет доигран на нескольких стадионах, а не на всех. Но в этом случае гораздо больше рисков, сложностей при организации. И тут появляется вопрос пресловутого спортивного принципа — одни клубы будут играть дома, а другие не будут. Позиция многих клубов, а то и всех — играть в тех же условиях. (Гоша Чернов)

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