РФС рассматривает вопрос о расширении чемпионата до 18 клубов с сезона-2020/21

На заседании Исполкома РФС были рассмотрены стратегические вопросы, информирует официальный сайт организации. Среди них значится следующий: проработать вопрос о возможном расширении числа клубов участников чемпионата России среди клубов РПЛ до 18 команд, начиная со спортивного сезона 2020/2021 годов.

Как ранее сообщал "СЭ", президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о расширении премьер-лиги до 18 команд.

Также рассмотрены следующие стратегические задачи:

– принять к сведению Доклад о состоянии дел по направлению "Работа со сборными";

– одобрить Концепцию работы вертикали сборных команд России по футболу;

– согласовать цели для включения в Программу FIFA Forward;

– принять к сведению информацию о выполнении Программы финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям в 2018 год;

– одобрить параметры финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям на 2019 год;

– доработать и вынести на утверждение следующего Исполкома РФС вопрос "О лимите на "легионеров" и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных российских соревнованиях, начиная со спортивного сезона 2020/2021 годов".