РФС проведет конференцию 26 июня

Российский футбольный союз объявил о проведении очередной конференции. Она запланирована на 26 июня в Москве. На нее пригласили всех членов организации, в том числе региональных.

«В рамках конференции традиционно принимаются стратегические решения о направлениях деятельности РФС и приоритетах развития российского футбола», — сообщает пресс-служба РФС.

В организации добавили, что опубликуют повестку конференции позднее.