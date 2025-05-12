Вратарь «Оренбурга» Москвичев будет прооперирован в Германии

Агент Василий Голяна, представляющий интересы вратаря «Оренбурга» Богдана Москвичева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, где футболист будет прооперирован.

3 мая 20-летний вратарь получил разрыв крестообразных связок колена в матче 27-го тура с «Локомотивом» (1:1).

«В самое ближайшее время Богдан будет отправлен в одну из лучших клиник Германии, где его и прооперируют. Сейчас необходимо сделать визу и получить приглашение от клиники. Это занимает некоторое количество времени», — сказал Голяна «СЭ».

Москвичев выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». В сезоне-2024/25 футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль.