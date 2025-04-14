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14 апреля, 17:49

РФС первым в мире показал повторы с монитора ВАР на табло стадиона

Алина Савинова
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РФС первым в мире провел эксперимент по внедрению технологии On-Field Review, которая во время футбольных матчей позволяет транслировать изображение с монитора ВАР на табло стадиона.

Новая технология была использована на играх 24-го тура РПЛ на «Лукойл Арене», «Ахмат Арене» и стадионе «Нижний Новгород». В режиме реального времени зрители на трибунах могли видеть повторы, подготовленные видеоассистентами для судьи.

«Мы внедряем самые современные и передовые практики в российском футболе. В прошлом году мы первыми в Европе присоединились к эксперименту ФИФА и IFAB, по объявлению решения судьи после просмотра ВАР. Следующий шаг — дать понимание болельщикам на трибунах, какой именно момент и эпизод просматривает арбитр. Такая возможность уже есть у телезрителей, теперь она появится и у зрителей на трибунах», — приводит пресс-служба РФС слова руководителя департамента судейства и инспектирования Милорада Мажича.

Мажич также отметил, что РФС получил согласие ФИФА на проведение данного эксперимента и в дальнейшем будет информировать организацию о его результатах.

Источник: https://rfs.ru/news/222201
Футбол
РФС
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
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20.04 19:30
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Рубин

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

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