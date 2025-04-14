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14 апреля, 19:39

Личный тренер Виллиана Роши назвал бразильца настоящим профессионалом: «Работает даже в отпуске»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Личный тренер защитника ЦСКА Виллиана Роши, Руан Алваренга, рассказал о подготовке футболиста.

— Виллиан очень прост, — начал Алваренга. — Он очень скромный и семейный человек. Виллиан уделяет первостепенное внимание общению с женой и дочерью. С ним очень легко работать, учитывая его ответственность. Он очень хорошо следит за собой. Роша настоящий профессионал.

— Есть ли у него какой-либо предматчевый ритуал?

— Обычно он не меняет свой ритуал. Он много отдыхает. Роша из тех, кто много работает, даже когда находится в отпуске. Ему 30 лет, и он очень хорошо заботится о себе. Он знает, когда нужно отдыхать, а когда готовиться. В этом году он много работал во время отпуска. Это человек, который заботится о себе даже когда отдыхает. В этом сезоне Виллиан вернулся в ЦСКА лучшей форме, чем в предыдущих, и мы видим результаты на поле.

Это был очень хороший сезон. Роша игрок с прекрасным характером и большим сердцем. Он отдает все для команды. У него очень хороший сезон, он играет, причем очень качественно. Неудивительно, что ЦСКА сыграл на ноль в 15 матчах сезона из 26. Он особенный игрок. Роша является основополагающим футболистом для ЦСКА, и мы видим это в этом сезоне.

Он физически сильный защитник. Виллиан эталонный игрок в игре на втором этаже. У него много силы и мощи. У Роши отличное чтение игры, он очень быстро улавливает моменты игры. Виллиан очень умный защитник. Он один из лучших на своей позиции в мире.

После 24 туров ЦСКА с 47 очками занимает четвертое место в РПЛ.

Виллиан Роша
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
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Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
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20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
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