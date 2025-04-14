Личный тренер Виллиана Роши назвал бразильца настоящим профессионалом: «Работает даже в отпуске»
Личный тренер защитника ЦСКА Виллиана Роши, Руан Алваренга, рассказал о подготовке футболиста.
— Виллиан очень прост, — начал Алваренга. — Он очень скромный и семейный человек. Виллиан уделяет первостепенное внимание общению с женой и дочерью. С ним очень легко работать, учитывая его ответственность. Он очень хорошо следит за собой. Роша настоящий профессионал.
— Есть ли у него какой-либо предматчевый ритуал?
— Обычно он не меняет свой ритуал. Он много отдыхает. Роша из тех, кто много работает, даже когда находится в отпуске. Ему 30 лет, и он очень хорошо заботится о себе. Он знает, когда нужно отдыхать, а когда готовиться. В этом году он много работал во время отпуска. Это человек, который заботится о себе даже когда отдыхает. В этом сезоне Виллиан вернулся в ЦСКА лучшей форме, чем в предыдущих, и мы видим результаты на поле.
Это был очень хороший сезон. Роша игрок с прекрасным характером и большим сердцем. Он отдает все для команды. У него очень хороший сезон, он играет, причем очень качественно. Неудивительно, что ЦСКА сыграл на ноль в 15 матчах сезона из 26. Он особенный игрок. Роша является основополагающим футболистом для ЦСКА, и мы видим это в этом сезоне.
Он физически сильный защитник. Виллиан эталонный игрок в игре на втором этаже. У него много силы и мощи. У Роши отличное чтение игры, он очень быстро улавливает моменты игры. Виллиан очень умный защитник. Он один из лучших на своей позиции в мире.
После 24 туров ЦСКА с 47 очками занимает четвертое место в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5